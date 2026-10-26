在澳大利亚西部沿海小镇东加拉，举办了一场名为“her safety, her plan”的女性火灾应对特别培训日。该倡议由美容师杰玛·伍德莫尔发起，此前在丛林火灾期间，不知道该如何应对的朋友们曾给她打电话和发信息。据澳大利亚广播公司新闻报道。

东加拉位于珀斯以北350公里处。近年来，该镇周边地区多次发生火灾，并发布了最高级别的Emergency Warning警报。伍德莫尔说，她曾帮助几位熟人撤离：其中一些人没有伴侣，另一些人的伴侣在远离家中的地方工作或正在灭火。

为撤离做准备

伍德莫尔表示，消防安全领域往往以男性为主，因此女性可能不愿参加相关会议，也无法获得重要建议。此后，她自己也加入了一支志愿消防队。

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培训参与者弗雷娅·史密斯表示，她在2024年意识到需要制定行动计划，当时一场火灾逼近至距离她家约300米处。当时她和家人在另一个州，一位熟人则照看她的财产和马匹。那位熟人成功将动物转移到了安全地点。

计划和必需物品

协助组织此次活动的当地紧急服务经理米克·安东尼表示，该项目包括房屋准备、撤离规划以及灭火器使用的实操培训。他强调，人们往往有一个总体计划，但没有考虑到在紧张情况下变得至关重要的细节。

安东尼建议提前确定离开路线、家人集合的安全地点，并准备应急包。他还建议在撤离时携带证件，或保存证件的电子副本。他说，这类知识不仅在火灾期间有用，在发生气旋、洪水或强风暴时也可能有用。

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