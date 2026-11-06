卡塔尔首都多哈举办了建筑展览“Beyti Beytak – My Home Is Your Home”，展品包括由巴基斯坦建筑师亚斯明·拉里于2024年设计的一座竹制社区中心。展览位于法哈德·本·阿里宫，将持续至2027年5月29日。

据《快报论坛报》报道，该展览由未来的Art Mill博物馆策划，并由卡塔尔博物馆呈现。来自中东、北非和南亚的40多名建筑师及建筑事务所参与了该项目。

竹制社区中心

拉里的作品展示了如何将当地可获得的材料和传统建造方法用于满足受自然灾害影响的社区的需求。该结构基于巴基斯坦遗产基金会的技术开发，该组织由拉里于1980年共同创立。该基金会曾为遭受破坏性地震和巴基斯坦反复洪灾影响的人们建设避难所和定居点。

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该中心设有环绕周边的游廊和一座圆顶，圆顶覆盖着防水的棕榈叶屋顶。装置展示了竹材在结构中的不同使用方式，以及拉里所代表的人道、社会、文化和建筑发展模式。

面向社区的建筑

展览联合策展人、建筑师兼Art Mill Museum策展人奥雷利安·勒莫尼耶对Arab News表示，他认为拉里的作品直接延续了埃及建筑师哈桑·法蒂的遗产。他说，与法蒂一样，她帮助贫困人群自己建设未来。

展览汇集了图纸、照片、模型、影片和档案材料，讲述了影响MENASA地区的三代建筑师。展览由七个部分组成，主题包括社区中心、城市住房、清真寺、博物馆、花园以及对传统绿洲的重新构想。卡塔尔博物馆和Art Mill Museum还首次向访客开放法哈德·本·阿里宫。

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