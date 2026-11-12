一项涉及80名业余跑者的随机研究显示，在72小时内进行冰按摩、叩击按摩以及结合这两种方法，与被动休息相比，均与运动后小腿肌肉更好的恢复相关。News-Medical报道了这项发表于《Scientific Reports》期刊的研究结果。

实验如何进行

18至40岁的参与者被平均分配至四个组别：冰按摩组、叩击按摩组、联合方法组和被动恢复组。所有参与者均在史密斯机上完成5组、每组15次提踵，负荷约为体重的70%，并采用缓慢的下放阶段。

主动干预在运动后立即开始，并在三天内每天进行两次，共计七次。研究人员评估了反应力量指数、肌肉酸痛、小腿肌肉内侧头和外侧头及跟腱的硬度、乳酸脱氢酶活性、主观负荷和恢复感受。

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三天后的结果

联合恢复组的反应力量指数增幅最大，增加了0.62米/秒。冰按摩组和叩击按摩组的该指标分别增加0.52米/秒和0.49米/秒，而被动休息组增加0.38米/秒。联合方法相较于单独干预的优势基于探索性比较，而非主要比较。

72小时后，所有主动恢复组的肌肉酸痛均较低。冰按摩后该评分为0.5，叩击按摩后为0.3，联合方法后为0.1，而被动休息组为1.5。同时，在三天后的乳酸脱氢酶活性方面，没有任何一种主动方法显示出相对于休息具有统计学显著优势。

作者指出，较低的组织硬度并不一定意味着愈合或运动表现改善。该研究也未确定这些方法是否能够预防受伤：参与者进行的是受控提踵，而非跑步训练或比赛。

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