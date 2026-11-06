在美国，RECOVER研究中约半数患有长新冠的参与者在感染SARS-CoV-2后的三年内感到症状显著改善。Live Science报道了这项发表于《Annals of Internal Medicine》期刊的研究结果。

如何评估改善情况

该研究纳入了近1020名长新冠患者，他们参与了由美国国立卫生研究院资助的美国RECOVER Adult Study项目。参与者接受面对面随访，并每三个月填写一次症状问卷。

科学家使用了30分制的2024 LC Research Index量表，该量表涵盖疲劳、“脑雾”、呼吸急促和心跳加快等症状。改善被定义为在连续两次随访中评分降至10分或以下。感染两年后，36%的参与者符合这一标准；三年后，这一比例为50%。三年后，26%的参与者评分为零，这意味着在调查时他们未报告研究所纳入的任何症状。

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患者群体之间的差异

改善的可能性因主要症状不同而存在显著差异。长新冠主要表现为嗅觉或味觉障碍的患者中，约60%在三年内出现显著改善。相比之下，在症状涉及多个身体系统的人群中，这一时期仅19%记录到改善。

多系统组包括出现心血管系统、神经系统和消化系统表现的患者。柏林夏里特大学医院的免疫学家卡门·沙伊本博根指出，这一亚组的病程与肌痛性脑脊髓炎/慢性疲劳综合征相似，后者也可能在感染后出现。研究人员和这位专家指出，在规划长新冠治疗的临床试验时，应考虑此类亚型。

46岁以下的成年人比年长参与者更常出现改善，而感染Omicron变异株的患者比感染早期病毒变异株者更常出现积极变化。同时，该研究未追踪个别参与者在症状改善被记录后是否出现复发。

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