据联合国新闻报道，到2026年12月，刚果民主共和国约2880万人，即已分析人口的23%，可能面临高度急性粮食不安全状况。这是粮食安全阶段综合分类最新预警中指出的。

数百万人处于紧急状况

超过360万人，占已分析人口的3%，正处于IPC分类第四阶段的紧急状况。由联合国支持的IPC系统按五个阶段评估粮食不安全的严重程度，其中第五阶段意味着饥荒。

北基伍省、南基伍省和伊图里省的情况最为严峻：当地有1040万人处于IPC第三阶段或更高阶段。朱古、菲济、沙本达和瓦伦古地区被归类为第四阶段。最脆弱群体包括境内流离失所者、返回居住地者、难民和低收入家庭。

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2027年上半年预测

IPC分析人员预计，2027年1月至6月，粮食安全状况将进一步恶化。处于第三阶段或更高阶段的人数可能增至3030万人，其中420万人可能处于第四阶段的紧急状况。

危机因素包括该国东部持续冲突和人口流离失所、埃博拉蔓延、食品、燃料和农业投入品价格上涨，以及人道主义援助减少。始于伊图里省的埃博拉疫情已蔓延至八个省；本周病例数超过1万例。IPC还警告称，厄尔尼诺现象可能带来包括洪水在内的后果，进而扰乱农业生产和市场准入。

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