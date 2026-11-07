据阿纳多卢通讯社报道，在刚果民主共和国，疑似“民主同盟军”（ADF）武装分子发动的夜间袭击造成的死亡人数已升至33人。袭击发生在该国东部北基伍省贝尼地区的数个村庄。

贝尼地区遇袭

贝尼地区行政长官夏尔·奥梅翁加表示，袭击者于当地时间约23时同时袭击了多个居民点。人们遭到砍刀和枪支杀害。卢本巴希、卡南加和扬比-亚亚地区成为目标。

袭击者向森林方向撤退时，纵火焚烧房屋和商业场所。据现有信息，约60栋房屋和企业以及摩托车被烧毁。由于这次袭击，居民离开家园，前往更安全的邻近居民点寻求庇护。

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军队和联合国特派团的行动

当地媒体报道称，在增援部队部署后，军队开始展开追捕袭击者的行动。此次袭击发生在联合国刚果维和特派团MONUSCO负责人詹姆斯·斯万与北基伍省领导人就安全局势举行会晤之后。

斯万确认，MONUSCO准备支持刚果当局恢复和平与安全，并强调保护平民是该特派团的优先事项。乌干达和刚果部队自2021年以来一直开展针对ADF的联合行动。据该通讯社称，该组织多年来一直在刚果（金）东部活动，并与恐怖组织“伊斯兰国”有关联。

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