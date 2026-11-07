刚果民主共和国开始转移2万多名手工矿工，他们此前在该国铜钴矿带中心科卢韦齐的卡米隆贝矿区手工开采矿石。10月23日各方签署承诺议定书后，这一过程随即启动，The Rio Times报道。

卡米隆贝矿区属于国有矿业公司Gécamines。这些手工矿工将分阶段被转移至ZEA 371手工采矿区。不同报道对新矿区距离的估计在35至60公里之间。

补偿与矿石运输

支持小型矿工的国家机构SAEMAPE公布了将获得补偿的矿坑所有者名单，并向他们发放用于领取补偿的代币。补偿金额尚未披露。

当地矿业合作社的一名代表呼吁手工矿工收集留在篷布上的矿石。这些矿石将由卡车运往收购点，以进行取样和付款。

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科卢韦齐的抗议活动

迁移之前，科卢韦齐发生了骚乱。10月19日，由于矿石加工企业和矿石收购点的检查，手工矿工阻碍交通、焚烧轮胎并向车辆投掷石块。一些矿工担心在没有合适替代工作地点的情况下离开卡米隆贝。

刚果民主共和国国民议会来自卢阿拉巴省穆特沙察地区的议员阿兰·坎滕加10月21日表示，在与安全部队的冲突中有大量人员死亡和受伤。官方尚未公布伤亡人数数据。

刚果民主共和国矿业部长顾问奇科·凯邦特表示，一个由军队、警察和军事司法部门参与的联合委员会正在科卢韦齐开展工作。卢阿拉巴省省长菲菲·马苏卡·赛尼也呼吁手工矿工通过依法注册的合作社出售矿石。

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