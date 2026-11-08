在迪拜，一对出生时比预产期早约两个月、在新生儿重症监护室度过一个多月的三胞胎，如今在家中发育良好。分娩近九个月后，医生确认三个孩子都很健康，据《The National》报道。

Izaan、Liyana和Eshaal于2月13日在迪拜医疗城的Emirates Speciality Hospital出生。他们的父母是巴基斯坦夫妇Sarish Iqbal和Umer Nawaz，这是两人首次成为父母。

早产

这次妊娠属于高风险妊娠，需要定期监测。Iqbal在羊膜破裂和宫颈扩张后被送往医院，这表明可能会早产。Nawaz表示，医生决定为患者实施分娩，因为母亲的安全是首要考虑。

分娩持续了近九个小时。孩子们通过剖宫产出生，间隔约一小时。医生花了约五个小时才稳定每名新生儿的状况，随后他们被转入专业重症监护室，并在那里住了一个多月。

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医院和家中的照护

孩子们出生两周后、仍在该病房期间，阿联酋开始遭到空袭。Nawaz说，在一家人回到Dubai Silicon Oasis地区的家中后，可以听到导弹及其拦截的声音，窗户也因爆炸而震动。

妇产科医生Anfal Akram Al-Mashaykhi指出，三胞胎妊娠需要频繁检查、不同领域专家的协作以及个性化规划。儿科和新生儿科顾问Monika Kaushal补充说，同时照护三名早产儿，需要从产房到重症监护室明确分工并协调配合。

医生解释说，在孕期第32周，孩子们的器官和身体系统仍在发育，因此需要密切观察。据父亲称，两个女孩已经开始爬行。

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