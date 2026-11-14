阿联酋迪拜警方计划增设智能交通摄像头，此前10月发现了超过2.7万起交通违规行为。新设备旨在更有效地识别驾驶员的危险行为，包括驾车时使用手机和未系安全带，《国民报》报道。

用于识别违规行为的人工智能

迪拜警方交通总局局长朱马·萨利姆·本·苏韦丹准将表示，现有系统利用人工智能和先进技术准确识别违规行为。据他介绍，这些系统可以记录普通交通巡逻队难以发现的驾驶员行为。

这名官员强调，驾驶时分心是道路上最危险的行为之一。打电话、浏览社交媒体、阅读或发送信息会分散驾驶员的注意力，并在其他车辆突然刹车、行人出现或道路状况发生变化时缩短反应时间。

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本·苏韦丹准将表示：“道路要求驾驶员全神贯注。任何分心不仅可能给驾驶员，也可能给其他道路使用者带来悲剧性后果。”

使用手机和未系安全带的罚款

在迪拜，驾车时使用手机或分心将被处以800迪拉姆罚款，约合217美元。未系安全带的驾驶员将面临700迪拉姆罚款。

警方还提醒，安全带可降低碰撞时严重受伤的风险，因为它们有助于防止乘客撞击车内部件或被甩出车辆。执法人员承诺，将对系统性违反规定或危险驾驶的驾驶员采取果断措施。

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