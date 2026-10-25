迪拜将于周五启用世界贸易中心附近环岛改造项目中的最后一座桥梁。这座桥梁长逾1公里，将连接Al Majlis Street和2nd December Street，并将两地之间的通行时间从6分钟缩短至1分钟，据《The National》报道。

桥梁通行能力

根据迪拜道路与交通管理局的数据，这座桥每小时可通行多达3000辆汽车。工程完工后，该项目将包括5座桥梁，总长度为5公里。

酋长国当局预计，该立交桥改造将惠及至少50万名居民和访客。根据该管理局的评估，路口的平均延误时间应减少12分钟，降至90秒。

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成本与后续工程

工程总成本估计超过6.96亿迪拉姆。迪拜道路与交通管理局总干事Mattar Al Tayer表示，改造工程应改善谢赫扎耶德公路的交通，并改善酋长国经济、商业和住宅区域之间的连接。

该项目还补充了计划于2027年实施的Al Mustaqbal Street升级工程。该工程包括建设总长1.5公里的桥梁和隧道，以及将该街道拓宽至每个方向四条车道。

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