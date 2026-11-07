在阿联酋迪拜，Lootah Robotics公司开设了该国首家专门展示人形机器人的展厅。在位于迪拜国际金融中心附近的场地开幕式上，5台人形机器人进行了演示、跳舞并与儿童踢足球。据《国民报》报道，数十名嘉宾出席了活动，来自不同国家的超过4000人观看了开幕直播。

迪拜的机器人化计划

Lootah Robotics创始人尤西夫·阿尔-卢塔将此次开幕与迪拜计划在2032年前部署20万台机器人的目标联系起来。迪拜机器人与自动化计划于2022年启动。该计划还 предусматривает将机器人技术对该酋长国国内生产总值的贡献提高至9%，并使迪拜跻身全球十大机器人与自动化中心。

阿尔-卢塔表示，机器人不应取代员工，而应补充他们的工作。开幕当天，展厅内有28台机器人。据他介绍，预计次日还将有3台设备到达，下一周还将有16台。

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销售、租赁和技术支持

该公司不仅提供人形机器人，还提供用于清洁、服务和检查的型号。其产品系列还包括用于消防安全系统的机器人，面向建筑公司以及石油和天然气公司。展厅上方设有办公室和存放额外设备的仓库。

Lootah Robotics计划向个人客户销售机器人并提供租赁服务。购买价格从5万迪拉姆至300万迪拉姆不等，租赁费用从低于5000迪拉姆到数十万迪拉姆不等。该公司在展厅开设前已向私人买家出售过人形机器人，并提供设备编程、操作和技术维护服务。

市场增长

根据国际数据公司（International Data Corporation）的数据，2026年上半年，全球人形机器人出货量同比增长432%，接近2.5万台。其销售收入超过7.4亿美元。

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