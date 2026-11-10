11月10日，迪拜将开通一座110米长的人行桥，直接连接位于City Walk地区的可口可乐竞技场与Burj Khalifa/Dubai Mall地铁站。迪拜道路与交通管理局表示，这条通道旨在便利前往娱乐场所，并改善城市步行基础设施。

桥梁通行能力

该管理局表示，这座桥每小时可通行约1万名行人。这相当于可口可乐竞技场单场活动容量的59%。

道路与交通管理局预计，该项目将有助于减少City Walk和竞技场周边的道路交通。The National报道，该桥由Dubai Holding Real Estate旗下的Meraas公司建造。

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步行网络发展计划

该通道的建设是道路与交通管理局五年计划的一部分，该计划将在酋长国关键地点建设31座人行桥和隧道。该计划 предусматривает提高道路使用者的安全性、发展可持续交通，并便利出行路线首末段的通行。

迪拜的人行桥和隧道数量从2006年的26座增至2025年底的178座。该管理局称，行人死亡率从2007年每10万人中9.5例降至2025年的0.22例。

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