11月12日至13日，都柏林将在欧洲政治共同体峰会和欧洲理事会非正式会议期间开展爱尔兰历史上规模最大的治安与安全行动。爱尔兰警方将得到北爱尔兰警务处、拉脱维亚和葡萄牙执法人员以及其他国际执法机构的支持。BBC News报道称，外国警员不会直接参与巡逻。

强化安全措施

警察总监贾斯廷·凯利表示，这对执法人员而言将是艰难的几天，但警方已为各种威胁做好准备，包括混合威胁、扰乱公共秩序以及其他干预。RTÉ报道称，他还表示，近期的炸弹威胁没有可信依据，其制造者意在散播分歧并破坏民主国家的稳定。

上周，爱尔兰公共广播机构RTÉ、广播电台NewstalkFM以及《Irish Independent》报编辑部均收到虚假的炸弹威胁。由于这些威胁，多趟欧洲航班的运营也受到干扰。

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在周四和周五期间，警方计划执行1.5万个12小时班次。每天将有500多名公共秩序部门人员、100名接受过车队护送培训的摩托车手以及200多支摩托车护送队值勤。200多名专家、警方水上和警犬部门以及爱尔兰国防军将参与搜查小组。必要时可能使用高压水炮。

城市交通限制

预计约50名国际领导人将出席周四举行的欧洲政治共同体会议。周五，Convention Centre Dublin将举行欧盟27个成员国领导人及其他国际领导人的非正式会议。与会者将经由都柏林机场和位于博尔多内尔的凯斯门特军用机场抵达。

当局警告称，交通将受到严重干扰，尤其是在机场与市中心之间。Convention Centre Dublin和爱尔兰国家美术馆周边将设置安全警戒线，并限制交通和停车。塞缪尔·贝克特大桥将从周三20:00起对车辆关闭。都柏林机场将照常运营，但建议乘客因道路可能延误而提前抵达。

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