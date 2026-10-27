在南非德班，四名男子因在调查针对外国公民的袭击事件中被拘留而遭到指控。另有一名被拘留者获释。据TimesLIVE报道，尽管警方和军方在场，该市的暴力事件和抗议活动仍在持续。

市中心和贝里亚地区的袭击

夸祖鲁-纳塔尔省警方正在调查多起事件，其中包括周三下午发生在德班中央商务区的一起针对外国人的袭击，以及一名外国公民遇害案。调查人员称，该外国公民于周四上午在市中心被殴打致死。

调查人员还就故意造成严重身体伤害的袭击立案。周四上午，一群游行参与者据称在贝里亚地区袭击了两名外国人。在其中一起事件中，抗议者闯入莫宁赛德地区的一家签证办公室，现场响起枪声，建筑受损，一名外国公民遭到殴打。

周末期间，德班多个地区还发生了本地外卖骑手与外国外卖骑手之间的冲突。警方和私人安保人员被调派应对。

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对安全部队行动的批评

民主联盟市长候选人哈尼夫·胡森和Active Citizen Coalition候选人伊姆蒂亚兹·赛义德质疑部署军队支援警方的有效性。胡森表示，南非国防军的存在没有取得明显成效，也没有增强居民的安全感。

赛义德呼吁警方对恐吓和煽动暴力作出回应。与此同时，警方表示，在游行期间必须在保护生命和财产、民众的抗议权以及确保守法之间取得平衡。

民间组织的声明

由160个反对非洲恐惧症和仇外心理组织组成的Siyafana Sonke联盟称，袭击和纵火迫使一些家庭离开住所，其中包括有儿童的家庭。该联盟还表示，私刑团伙袭击了外国人及其企业和住所。该组织称，Che Guevara Road上的难民接待中心自10月6日起被封锁，而其对面的营地被用作暴力游行的集结点。

军方周一否认了社交媒体上流传的说法，即军方曾就外国人涌入问题向政府发出警告或提出建议。军方也没有回应对其部署成效的批评；根据总统指令，该部署应于周六结束。

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