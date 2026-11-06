研究人员在墨西哥尤卡坦半岛两座古代玛雅城市——科巴和什卡奇——所在地区发现了长期汞污染。科学家分析了这些聚落附近湖泊底部沉积物岩芯，并记录到玛雅文明存续的不同时期汞含量升高，Channel NewsAsia报道。

湖泊沉积物中的汞痕迹

在科巴，汞含量急剧上升始于大约公元250年，并持续约150年——即玛雅文明古典期的开端。在什卡奇，研究人员记录到三个这样的时期：约从公元125年至200年，另一个大致与科巴指标上升的时间相同，以及约从公元535年至820年。

发表于《Science Advances》期刊的研究作者指出，该研究记录了玛雅北部低地的汞污染；此前该地区相关数据很少。样本中发现了玛雅时代记录到的最高汞浓度之一。

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朱砂及其对生态系统的影响

玛雅人广泛使用鲜红色朱砂作为壁画和寺庙的颜料，也将其用于仪式和葬礼。该天然矿物是硫化汞，可能具有毒性。科学家推测，在科巴和什卡奇这两处朱砂天然储量并不丰富的地方，朱砂可能是一种重要贸易商品。

研究负责人、奥本大学教授马特·沃特斯表示，科巴和什卡奇周边最高污染水平数百年来一直超过现代毒理学标准和污染标准。沉积物中细菌、藻类、蓝藻、带壳生物和摇蚊的生物标志物也减少或消失。沃特斯表示，这表明汞进入了食物链的多个层级。

研究共同作者萨凡娜·伍滕指出，这些数据并未证实汞与玛雅古典期城市衰落之间存在直接联系。与此同时，研究表明，汞污染是该时期环境和气候压力中的又一个可能因素。

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