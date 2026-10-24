在澳大利亚皮尔巴拉地区的朱坎峡谷，考古学家在对一处神圣岩石庇护所遗址进行全面发掘时，收集了约5万件文物。部分发现可追溯至约5万年前——考古学家估计，澳大利亚原住民正是在这一时期抵达这片干旱的内陆地区。

发掘工作在普图昆蒂库拉马和皮尼库拉人（PKKP）的土地上进行，地点位于力拓公司布罗克曼矿业综合体内，距汤姆普赖斯西北约60公里。这处岩石庇护所在2020年力拓公司一次获批准的采矿爆破中被毁，引发国际谴责。遗址残存部分上方已安装一座大型穹顶以作保护。

罕见工具与日常生活痕迹

据澳大利亚广播公司新闻报道，这次受PKKP委托的考察由Scarp Archaeology的考古学家迈克尔·斯莱克领导。他表示，该地点可以连续追溯超过5万年的原住民活动，这使朱坎成为澳大利亚最重要的考古遗址之一。

更多最新消息请关注 UA.News Telegram 频道 Telegram.

发现的文物中包括一件距今4万至5万年的石制切割工具，以及一把可追溯至约3000年前的带柄刀刃。刀柄由三齿稃草树脂和袋鼠粪便制成。考古学家还发现了一块baler贝壳碎片，这可能表明存在从350公里外海岸延伸而来的长距离贸易路线。

有关古代生活的数据

科学家记录了约200处火塘遗迹，以及洞穴后部可能存在的纸皮树树皮铺垫残留物。在数万块骨骼碎片中，他们发现了证据表明，袋獾曾生活在澳大利亚干旱的内陆地区，直至约3200年前从澳大利亚大陆消失。

对文物进行的地球化学分析将有助于确定原材料的来源，而对炭化有机遗存的研究将有助于重建不同时期居住在该庇护所的人们的饮食。PKKP的传统土地所有者表示，工作成果有助于他们在遗址被毁后获得疗愈。该社区还计划重建这处岩石庇护所，并参考按实物大小复原的法国拉斯科和肖维洞穴，不过朱坎不太可能成为旅游景点。

关注我们在