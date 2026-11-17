据《The National》报道，2025年，埃及外国公民中的新生儿数量增长22%，达到31,158人。与此同时，埃及公民中登记出生1,952,128人，比前一年减少16,268人，即0.8%。

埃及公民出生率下降

根据埃及中央公共动员和统计局的数据，出生率从每千人18.5降至18.1。去年总和生育率为每名妇女2.36个孩子，2024年为2.41个，而根据2014年人口调查则为3.5个。

埃及公民中的出生人数比2014年低约28%，当年该国登记出生272万人。埃及政府试图通过计划生育项目、宣传活动，以及支持女性教育和经济机会来放缓人口增长。2023年至2030年战略规定，将总和生育率降至每名妇女2.1个孩子。

外国人中的出生情况

在31,158名外国公民新生儿中，13,992人为苏丹儿童，占总数的44.9%。已公布的统计数据没有说明，这一增长是否与外国人口规模、登记方式或生育率水平有关。

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埃及一直接纳因地区冲突而离开本国的人，其中包括2011年战争爆发后的叙利亚人，以及2023年4月战事开始后的苏丹人。根据联合国机构援引的政府数据，截至2026年1月，已有150万来自苏丹的人抵达该国。

10月底，联合国难民事务高级专员办事处在埃及登记了约108万名难民和寻求庇护者，其中包括843,387名苏丹人和81,491名叙利亚人。外交部长巴德尔·阿卜杜勒阿提4月表示，该国接纳了超过1,050万名难民和移民。

人口自然增长

尽管出生人数下降，埃及人口仍在增长：2025年出生人数比死亡人数多约134.2万。这略低于前一年的约135.7万。该自然增长计算未考虑移民因素。

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