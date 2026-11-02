研究人员在埃及古城布托的科姆C土丘下发现了一座大型建筑，距今约2600年。搜寻工作使用了欧洲航天局Sentinel-1卫星的雷达图像以及土壤电阻率扫描，Live Science报道。

科姆C土丘下的建筑

布托，即今泰勒埃尔法赖因，位于尼罗河三角洲西北部。在古代，这座城市被视为眼镜蛇女神瓦吉特崇拜的神圣中心。考古学家多年来一直研究遗址的上层，那里发现了托勒密时代和罗马时代的遗迹，但高地下水位妨碍了更深层的发掘。

雷达数据显示存在一处长128米、宽62米的椭圆形异常区域。随后，研究团队在约5400平方米的区域内布设了15条平行的电层析测量线。该方法通过电流穿过土壤的情况来评估地下地层。

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用于泥砖墙的沙质地基

在三至六米深处，研究人员记录到一座大型泥砖建筑，并将其归入第二十六王朝，即公元前688年至公元前525年的赛特时期。其断代依据地层学、砖块形状、陶器以及相关有机材料的放射性碳分析。该建筑的用途尚未最终确定：研究作者推测，它可能是一座墓葬、祭司住所或宗教圣所。

在墙体下方六至七米深处，研究人员发现了一层厚厚的纯净沙层。科学家认为，这层沙被用作地基，可能有助于分散建筑的重量、排水，并在尼罗河三角洲不稳定的黏土中保护砖块免受潮气影响。一个10米乘10米的探方证实了沙层上存在巨大的泥砖墙。附近还发现了乌沙布提和沙布提小雕像，以及一座带有沟槽的石灰岩祭坛，沟槽中保留着干燥残留物，与动物血液痕迹相符。

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