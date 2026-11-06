也门10月底伤亡人数达到9,730人——Asharq Al-Awsat

10月底，也门因军事升级记录到9,730名伤亡者：1,771人死亡，另有7,959人受伤。五天内，此类案例增加了658起，日均伤亡人数从约93人增至132人，Asharq Al-Awsat报道称，该信息援引医疗组织的数据和卫生集群报告。

拉赫季省受影响最严重

拉赫季省登记了309名伤亡者，占新增案例的47%。马里卜省记录到最高死亡率：172名伤亡者中有36人死亡。仅在10月30日，朱拜和哈里卜地区以及焦夫前线就报告了117名伤亡者，其中20人死亡。

由31个部门组成的卫生集群警告称，也门西海岸的服务运作正在恶化。在瓦齐亚地区，所有三家由合作伙伴支持的医疗机构均已停止运营。准入限制也使得无法收集杜巴卜地区10月份的数据。

人口流离失所和援助短缺

根据国际移民组织的数据，也门境内流离失所者人数已超过32万，其中大多数人在过去两个月内离开家园。自去年年初以来，约4.3万人从拉赫季的穆达拉巴和阿拉地区流离失所，超过5.6万名流离失所者目前在临时首都亚丁。

更多最新消息请关注 UA.News Telegram 频道 Telegram.

在塔伊兹，生活必需品价格上涨了三至五倍。报告还记录了28处新设或恢复的居住点，供21,273人居住，但没有单独的管理和人道主义支持。另有74,456人居住在塔伊兹西部地区的105处地点，这些地区当月落入胡塞武装控制之下。

医疗系统资金不足

世界卫生组织资助了9支流动医疗队，而实际需要30至40支；同时资助了4个固定医疗中心，而实际需要25至35个。与此同时，受影响最严重的五个省份霍乱病例数从第40个流行病学周的639例降至第43周的443例。世卫组织将为总人口225万人的23个地区提供一剂口服霍乱疫苗列为优先事项。

准入限制阻碍了人道主义物资运送，因此取消了原定于10月29日和11月3日飞往萨那的航班。在90天人道主义应对计划所需的3,100万美元中，世卫组织获得了370万美元。报告称，关键的未满足需求包括患者转诊系统、二级外科设施、扩大重症监护能力——包括为77家医疗机构提供燃料——以及出院后康复服务。

关注我们在