也门权利与自由网络表示，9月1日至10月22日期间，该组织在也门塔伊兹省记录了1891起针对平民和平民设施的犯罪和侵害行为，并将其归咎于胡塞武装。据Asharq Al-Awsat报道，该网络的报告称，212名平民死亡，其中包括38名儿童、7名婴儿和27名妇女。

该组织称，另有319名平民受伤，其中包括29名儿童和46名妇女。该网络还报告了23起就地处决、5起大规模杀戮，以及314起绑架和强迫失踪案件。根据其数据，14名儿童被扣为人质，以向其家人施压。

炮击与破坏

报告指出，胡塞武装在上述期间向居民区发射了约9876枚炮弹。仅在一天内，该网络就记录了21起侵害行为，以及约213枚射向住宅区的炮弹。该组织称，炮击和狙击火力波及卡赫兰和阿什-沙卡卜村，以及旧机场地区。

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该组织称，356所房屋受损，其中98所被完全摧毁，另有3所被炸毁。据其消息，胡塞武装人员突袭了516所房屋，搜寻被怀疑与政府军有联系的人员。

供应限制

该网络还指责胡塞武装自9月3日起加强对该省的封锁，并设置了26个非法检查站和路障。该网络称，因此阻碍了食品、药品、燃料、饮用水、氧气瓶、儿童疫苗和慢性病药物运往该省。

报告指出，发电机燃料短缺威胁到医院、肿瘤中心和血液透析科室的运作。该网络评估认为，局势升级导致约28万人流离失所。该组织呼吁宣布塔伊兹市为灾难城市，停止袭击，解除封锁，开放道路，并确保人道主义援助能够进入。

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