在也门，红十字国际委员会组织了该国政府与胡塞武装之间自7月以来首次交换在战斗中死亡人员遗骸的行动。行动从11月24日持续至26日：遗骸从胡塞武装控制的达马尔运往政府控制的拉希季省，同时也从拉希季运往萨那，阿纳多卢通讯社报道。

委员会未说明移交遗骸的数量，并指出有关部门将对其进行身份确认。此次交换应冲突双方要求进行。该行动是在双方于2025年12月在马斯喀特签署关于以维护死者尊严的方式处理遗骸的联合声明后进行的。

萨那附近的战斗

与此同时，也门军方表示，其在马里卜省北部马吉扎尔地区的马赫扎姆-马斯一带与胡塞武装发生冲突，距离萨那约80公里。这是自7月战斗加剧以来，军方首次明确一个战线距首都的距离。

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军方还报告称，在北部焦夫省哈兹姆市东南方向发生冲突，并对塔伊兹省的胡塞武装阵地发动空袭。也门武装部队一名发言人表示，政府军在人民抵抗力量支持下实施了767次目标打击行动，包括30次空袭、665次炮击、39次无人机打击和33次火箭发射器打击。

自8月以来的伤亡

世界卫生组织表示，自8月至11月23日，也门战事升级已造成2,361人死亡，另有10,982人受伤。死亡和受伤人数合计为13,343人。世卫组织未说明这些数据是否包括平民、军事人员，或两类人员。

在11月17日至23日的一周内，该组织记录到101人死亡、463人受伤。这一期间伤亡最多的是马里卜，有60人死亡、335人受伤。

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