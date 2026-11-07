也门称萨那省遇袭造成27人死亡——半岛电视台

胡塞武装称，也门首都萨那以北的阿什-沙里亚村遭到一系列袭击，造成至少27人死亡，另有约30人受伤。设在萨那的卫生部发言人阿尼斯·阿斯巴希表示，伤亡者中大多数为妇女和儿童。

据半岛电视台报道，胡塞运动，也被称为“安萨尔·阿拉”，指责支持也门政府军的沙特阿拉伯主导联军发动了这些袭击。胡塞武装最高政治委员会主席迈赫迪·马沙特表示，该组织将为此次袭击进行报复。沙特阿拉伯和也门政府没有就袭击报道发表评论，半岛电视台无法独立核实这些信息。

马里卜和焦夫的战斗

与此同时，也门政府军表示，在战机和无人机支援下，经过数小时战斗后击退了胡塞武装在马里卜省发动的攻势。政府军称，军方摧毁了敌方的防御工事和军事装备。

政府军还报告称，在胡塞武装控制的焦夫省地区取得推进。当地战斗已持续第三天，是国际承认的政府一个多月前发起的“也门黎明”行动的一部分，该行动旨在夺回胡塞武装控制的领土。

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相互指责

政府军发言人马吉德·纳齐利上校表示，军队对胡塞武装阵地发动了875次攻击，消灭约130名该组织指挥官和武装人员，并摧毁或使50辆车辆和导弹发射装置失去作战能力。半岛电视台无法独立核实这些说法。

前一天，胡塞武装和也门政府也相互指责对方袭击了塔伊兹的一处市场，造成平民死亡。胡塞武装称，两天内有55名平民因沙特空袭死亡，而政府代表则将大多数伤亡者的责任归咎于胡塞武装。

胡塞武装另称，已使用弹道导弹、巡航导弹和无人机，对沙特阿拉伯以及也门焦夫省和马里卜省的目标发动了六次袭击。联军发言人图尔基·马利基表示，一枚胡塞武装弹道导弹在利雅得地区上空被击落。

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