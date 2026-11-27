也门塔伊兹省政府围困事务办公室表示，8月10日至11月17日期间，胡塞武装的炮击和狙击火力造成42名妇女和女孩死亡，另有161人受伤。该机构还报告称，在持续的军事升级背景下，数万名妇女被迫流离失所。

该办公室将针对妇女和女孩的侵害责任归咎于胡塞武装，其中包括直接炮击、狙击袭击和杀戮。这些数据是塔伊兹政府机构的声明。

塔伊兹和焦夫的打击行动

据阿纳多卢通讯社报道，11月27日，也门军方表示，其空军对塔伊兹南部阿克鲁德前线达希克山上的胡塞武装阵地发动了打击。军方没有提供空袭结果的信息。

阿克鲁德前线因靠近塔伊兹南部入口和萨比尔山而具有战略意义，从该山可以俯瞰该市的大部分地区。官方军事网站September Net还报道称，政府军无人机在北部焦夫省的数条战线上打击了胡塞武装车辆。未报告这些打击的后果。

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与此同时，胡塞武装指责沙特阿拉伯在塔伊兹、荷台达和萨达省实施空袭。阿纳多卢通讯社将此作为该组织的声明报道。

拉赫季一名警官死亡

在西南部拉赫季省，绿城警察局长阿瓦斯·穆罕默德·伊斯坎达尔上尉因伤势过重死亡。据独立网站Al-Masdar Online援引当地消息人士报道，他于11月24日在法尤什地区一次针对其巡逻队的爆炸中受伤。

爆炸的情况以及涉案人员身份仍未确定。据该通讯社称，也门政府军与胡塞武装之间的战斗自7月以来加剧，其中包括在塔伊兹、拉赫季和马里卜省的战斗。

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