也门安全部队在舍卜沃省拘留了13名疑似胡塞武装组织成员，并查获一辆载有武器、弹药和炸药的卡车。据《The National》报道，舍卜沃省省长阿瓦德·瓦齐尔的办公室通报了此次行动；他同时担任该省安全委员会主席。

武器经海路运抵

根据初步调查数据，这批货物由船只运送，并在也门南部海岸移交给该组织成员。提交给省长的一份报告称，这批货物原计划继续转运给胡塞武装。

查获物品包括狙击步枪、弹药、当局称破坏性特别强的简易爆炸装置，以及各类炮弹。调查仍在进行中，执法人员正在查明走私情况、可能参与更大网络的人员及其他涉案人员。

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针对快速反应部队的袭击

此次查获发生在舍卜沃快速反应部队人员遭弹道导弹袭击数天后。省长办公室表示，此次袭击造成77人死亡，另有195人受伤。

胡塞武装承认对这次袭击负责，称其袭击了由沙特阿拉伯军官据称指挥的“沙特敌人”部队集结地。该组织还声称，数十名死伤者中包括沙特军人。沙特当局未立即回应置评请求。

舍卜沃省省长呼吁安全和军事部队加强战备、监视以及对陆路和海上路线的检查，并改善协调和情报共享，以防止新的走私和渗透企图。

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