利雅得在航班恢复前传出爆炸声——Channel NewsAsia

10月25日星期日凌晨，沙特阿拉伯首都利雅得传出三起爆炸声。当天，哈立德国王国际机场原定在因也门胡塞武装多次袭击而关闭两周后恢复航空运输。

据Channel NewsAsia报道，一名法新社记者在城内听到了爆炸声。利雅得居民收到有关敌方空中威胁的警报，并被呼吁留在安全地点。

联军关于拦截的声明

与胡塞武装作战的沙特阿拉伯领导的联军表示，已拦截并摧毁一枚向利雅得发射的弹道导弹。联军还称，在首都地区击落了两架无人机。

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胡塞武装前一天表示，他们在24小时内袭击了三座沙特机场，其中包括利雅得的机场，以及能源设施、一条管道和一座空军基地。沙特民防部门表示，在拦截两枚导弹后，其对麦加和麦地那地区坠落的碎片作出了应对。胡塞武装否认袭击了这两座城市。

机场恢复运营

利雅得机场此前表示，航班将于星期日恢复。航班追踪服务Flight Radar记录到一架飞机在清晨起飞。与此同时，胡塞武装军事发言人叶海亚·萨里表示，该机场仍不安全，是其部队的军事目标，并警告航空公司、工作人员和乘客不要使用该机场。

据该媒体报道，本月针对该机场的一次袭击造成13人死亡，另有300多人受伤。这是该王国十多年来造成死亡人数最多的一次袭击。

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