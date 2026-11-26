据Cyprus Mail报道，72岁的巴勒斯坦女性法德哈·瓦德哈在被占领的约旦河西岸杰里科发生的夜间枪击事件中死亡。目击者和巴勒斯坦官员表示，以色列定居者向该地区开枪。

居民证词

目击者称，一群定居者在瓦德哈家附近开始开枪。巴勒斯坦居民则投掷石块自卫。目击者称，随后其他定居者抵达，并向巴勒斯坦人的房屋开火。

死者的亲属艾哈迈德·阿雷夫说，瓦德哈站在自家门前时，一颗子弹击中了她的头部。在葬礼上，她儿子的妻子纳阿玛·菲德哈特表示，自定居者出现在该地区后，居民一直遭受袭击。

受伤及儿子被拘留

死者的儿子阿拉法特听说母亲受伤后赶到家中。他的妻子纳阿玛·菲德哈特表示，他当时处于震惊状态，意外撞上了一辆停在车道上的定居者汽车。目击者称，车内没有人。

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目击者称，随后定居者开始开枪，打伤数人，其中包括躯干受伤的阿拉法特。菲德哈特表示，载着她丈夫前往拉姆安拉一家医院的救护车被以色列军方人员拦下，其丈夫被拘留。她说，军方当天早晨还拘留了她的儿子，即法德哈·瓦德哈的孙子。

以色列军方的说法

以色列军方没有评论该女子死亡一事，但报告了一起事件：一辆载有巴勒斯坦人的汽车据称朝一辆以色列汽车加速行驶并撞上该车。根据军方说法，巴勒斯坦人下车后袭击以色列人，随后以色列人开火。军方称双方均有人员受伤。

大约两周前，定居者搬入杰里科郊区杜尤克·塔赫塔地区的房屋。代表该地区定居者的本雅明委员会表示，已从巴勒斯坦人手中购买了八栋房屋。杰里科省长侯赛因·哈马耶勒此前表示，这片土地属于国家，因此无法被合法购买。

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