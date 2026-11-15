以色列耶路撒冷老城正在实施一项项目，改造基督教区的一条街道，以方便轮椅使用者和推婴儿车的家长通行。这条道路大约建于公元135年，当时该城在罗马统治下名为艾利亚·卡皮托利纳。工程计划保留原有的石铺路面，《耶路撒冷邮报》报道。

街道将如何改造

该项目由耶路撒冷事务部、耶路撒冷市政府无障碍部门、以色列文物局和East Jerusalem Development Ltd.公司实施。工程在考虑当地地形的基础上进行，并有无障碍顾问参与。地下供水和电力网络也计划更换。

以色列文物局专家记录了50块罗马铺路石。其中约一半被评估为处于不利于保护的状态。古老路面将被完全拆除：每块石头在拆卸前都将被编号、测量并记录。专家评估其状况后，将确定哪些石头会被放回街道，哪些将留在储藏处。

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保护历史路面

原有的罗马铺路石将重新铺设在街道东侧，形成一条宽约1.5米的带状路面。西侧将铺设适合轮椅通行的平整路面。工程期间还将更新建筑立面、遮棚以及与相邻街道的连接处。

这条街道的罗马路面首次施工是在1977年，当时是老城基础设施和市场更新的一部分。考古学家当时在约60厘米深处发现了拜占庭时期道路的遗迹，并将其与中世纪的宗主教街联系起来。这些石头被抬升至现今道路高度，并被纳入其路面。

据项目参与者称，在城墙范围内约一平方公里的区域中，老城已有约六公里的小巷实现无障碍通行。

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