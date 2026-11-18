2019年至2025年间，欧盟由耐药肺炎克雷伯菌引发的血流感染数量增长了72%。据Politico报道，援引欧洲疾病预防与控制中心的数据，这使欧盟距离到2030年将该指标降低5%的目标明显更加遥远。

抗生素耐药性

与该细菌相关的感染对医院患者构成重大威胁。其死亡率通常为40%至70%。一些肺炎克雷伯菌菌株对几乎所有抗生素产生耐药性，包括新药，并可能导致严重疾病和死亡。

欧洲疾病预防与控制中心负责应对此类感染工作的克里斯蒂安·吉斯克称，在过去一年收集的有关欧洲耐药细菌的信息中，关于耐药肺炎克雷伯菌的数据是最大的问题。据估计，抗微生物药物耐药性每年在欧盟国家、冰岛和挪威导致3.5万人死亡。

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医院预防措施

该中心呼吁加强医疗机构的感染控制，因为这种细菌会在患者之间传播。这尤其包括彻底的手部卫生、正确使用个人防护装备，以及对场所进行有效清洁和消毒。

与此同时，欧盟国家成功减少了由耐甲氧西林金黄色葡萄球菌引发的血流感染数量：2025年比2019年减少了19%。这超过了到2030年减少15%的目标。不过，在同一时期，由大肠杆菌引发的耐药感染病例数量增长了16.4%，而非计划减少10%。

2019年至2025年间，欧盟抗生素使用量减少了5%，尽管2030年的目标是减少20%。2025年，符合世界卫生组织标准的抗生素占比达到62.5%，而目标水平至少为65%。

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