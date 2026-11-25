2025年，欧盟由三类耐抗生素细菌引起的血流感染发生率上升，尽管抗生素总体使用量有所下降。据News-Medical报道，欧盟仅实现了为2030年设定的五项抗生素使用和抗微生物药物耐药性目标中的一项。

抗生素使用量下降

2025年，欧盟抗生素总体使用量比前一年低6.9%。与此同时，其仅比2019年水平低5%，而欧盟目标是在2030年前减少20%。

根据世界卫生组织的分类，Access组抗生素的占比从2024年的61.5%上升至2025年的62.5%。目标是不低于65%。2025年有9个欧盟国家达到这一水平，8个国家自2019年以来一直保持这一水平。

耐药性指标上升

由耐甲氧西林金黄色葡萄球菌引起的血流感染发生率从每10万人4.50例上升至4.56例。尽管如此，该指标仍比2019年低19%，且未超过2030年目标阈值，即每10万人4.79例。

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由对第三代头孢菌素耐药的大肠杆菌引起的感染发生率从每10万人11.08例上升至12.13例。这比2019年基线水平高16.4%，也高于9.38例的目标指标。

由对碳青霉烯类耐药的肺炎克雷伯菌引起的感染从每10万人3.50例上升至3.75例。自2019年以来，其发生率增加了72%，而欧盟目标是降低5%。

研究作者强调，需要加强医院感染控制，包括遵守手卫生、开展清洁、筛查和患者隔离。他们还呼吁实施合理使用抗生素的项目，包括适当的诊断、药物选择、剂量和治疗时长。

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