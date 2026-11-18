2025年，欧盟的森林火灾波及1,079,538公顷。根据欧盟委员会联合研究中心的一份报告，这一季成为欧洲有记录以来最严重的火灾季。正如阿纳多卢通讯社报道，过火面积比18年平均值364,885公顷高出一倍以上。

高峰出现在8月

欧盟火灾过火总面积中约有一半发生在8月的头三周。西地中海国家占欧盟过火面积的52%。西班牙和葡萄牙合计占总数的63%。

涉及46个国家和地区的数据

由联合研究中心管理的欧洲森林火灾信息系统记录了欧洲、北非和中东46个国家和地区的23,180起火灾。这些火灾共波及2,242,195公顷，比2024年多20%，几乎是2023年的2.5倍。

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来自35个国家和地区的国家数据表明，西班牙、葡萄牙、意大利和希腊的火灾数量少于通常水平，但覆盖面积更大。在包括德国、荷兰和挪威在内的9个国家，火灾数量和过火面积均高于十年平均水平。同时，爱沙尼亚记录了自2000年开始报告以来最平静的火灾季。

英国3月登记了220起森林火灾。荷兰的火灾危险等级于4月5日达到最高级别，而瑞典早在4月3日就记录到高危险等级。

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