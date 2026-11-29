欧盟自周日起开始实施针对汽车的新Euro 7要求。这些要求首次对制动器和轮胎磨损产生的颗粒物排放进行监管，并对动力电池的性能和耐久性设定最低要求。据Euronews报道，这些规则并未收紧现行Euro 6关于尾气排放的标准。

制动器限值与轮胎测试

欧盟委员会认为，轮胎排放是进入环境的微塑料的主要来源。同时，在不久的将来，制动器和轮胎磨损可能占道路交通产生的所有颗粒物的90%。

对于配备传统制动器的汽车，细颗粒物排放限值设为每公里7毫克。对于纯电动车型，限值为每公里3毫克。这类车辆通常采用能量回收系统，可减少使用传统制动器的需求。

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该法规还规定了用于测量轮胎磨损排放的专门测试。预计这将促使制造商采用新材料，并提高轮胎的耐久性。

电池要求和环境护照

电动汽车和插电式混合动力汽车的制造商必须确保动力电池达到最低性能指标。在车辆使用满五年或行驶10万公里之前，电池必须保留至少80%的初始性能。到八年或16万公里时，这一指标不得低于72%。

Euro 7还引入了车辆环境护照。用户应可通过该护照获得有关CO2排放、燃料和电力消耗、电池寿命以及纯电动模式续航里程的数据。由于监测系统和额外设备，新要求可能会提高汽车价格。

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