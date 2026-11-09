欧洲36.3%的药品卖家链接指向非法网站——News-Medical

研究人员分析了欧洲30个国家的9000条Google自然搜索结果，发现36.3%指向药品购买平台的链接通往未获得认可合法授权的卖家。该研究涵盖了27个欧盟成员国，以及挪威、瑞士和英国。

据News-Medical报道，在9000条结果中，有3839个链接，即42.6%，将用户引向药品零售平台。其中，63.7%通往合法药房，36.3%通往非法卖家。作者核查了许可证、官方验证标识、国家药房登记册以及欺诈网站数据库。

非法链接的比例取决于药物

指向非法卖家的链接比例因药物类型而显著不同。对乙酰氨基酚为1.4%，布洛芬为5.5%。与此同时，涉及阿莫西林的链接中，非法资源占55.1%；涉及阿普唑仑的占76.2%；涉及氯硝西泮的占77.5%。

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总体而言，对于受管制物质，指向非法卖家的链接出现频率是指向合法药房链接的三倍以上。在所有发现的指向非法卖家的链接中，56.6%与所谓的搜索结果投毒有关——这是一种操纵行为，遭入侵的第三方网站会将访问者重定向至非法药房的域名。

与在线销售规则的关联

研究人员在2023年3月至2024年4月期间收集搜索查询，使用被翻译成相应国家主要语言的短语来购买六种活性药物成分。样本未纳入广告和个性化结果。

在允许在线销售处方药和非处方药的国家，前十条结果中指向非法卖家的链接比禁止在线销售的国家少约69%。不过，作者强调，该研究的观察性特征无法确定因果关系。在克罗地亚和希腊，前十条结果中的非法卖家多于合法药房；而在塞浦路斯，研究人员没有发现指向合法药房的链接。与此同时，允许在线销售处方药的瑞典和挪威，指向非法卖家的链接总体占比最高。

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