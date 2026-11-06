OilPrice：欧洲电网投资较2019年增长155%

欧盟能源监管机构合作署（ACER）对24个欧洲国家进行的分析显示，其中22个国家2025年的年度电网投资高于2019年水平。平均增幅为155%，OilPrice报道称，该数据来自ACER的监测报告《2026年欧洲能源基础设施发展》。

德国增幅最大

德国的电网基础设施投资增幅最为显著，较2019年增长505%。希腊的投资增长327%，瑞典增长310%。

只有卢森堡和挪威在2025年的电网支出低于2019年。ACER共分析了24个国家的数据。

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2030年前的计划

监管机构估计，18个国家中有15个，即83%，预计2030年的投资将较2025年进一步增长。平均而言，这些国家预测增幅为134%。预计荷兰的增长幅度最大，其投资可能较2025年水平增长近五倍。

爱沙尼亚、拉脱维亚和塞浦路斯是欧盟成员国中仅有的预测此类支出将减少的国家。同时，ACER呼吁谨慎评估这些预测，因为输电网发展项目曾多次延期和推迟。

欧盟委员会估计，为满足到2050年的电网需求，需要2万亿至2.3万亿欧元。到本十年末，欧盟将需要5840亿欧元投资：该集团约40%的配电网使用年限超过40年，而跨境线路的输电能力计划到2030年翻一番。

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