澳大利亚Federation University的教职员工举行了24小时罢工，诉求涉及薪酬、就业保障、工作负担以及参与该校未来决策。此次行动发生在就集体协议进行了八个月未果谈判之后，ABC News Australia报道。

该大学在巴拉瑞特、伯威克、吉普斯兰、墨尔本和维默拉设有校区。据ABC报道，员工计划于下周再举行三次停工，这可能影响学生成绩的公布。

关于削减课程的声明

两周前，Federation University管理层宣布削减87%的人文学科课程，并关闭除伯威克外所有校区的刑事司法学士学位课程。

人文学科高级讲师、全国高等教育雇员工会当地分会主席马修·阿博特表示，人文学科和刑事司法领域的员工在仅提前10分钟通知的情况下被召集参加紧急会议。据他所说，员工只有几个小时来说明为何不应取消他们的课程和项目。

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阿博特称，在工会提出正式申诉后，管理层撤回了该公告，并称这是一次误解。

大学的立场

Federation University在一份声明中否认正在削减87%的人文学科课程。该校代表表示，大学正在审查学生人数较少的课程和科目，而人文学科、社会工作和视觉艺术仍是其教育项目的重要组成部分。

该大学还表示，联邦政府的Job-ready Graduates政策大幅提高了学生修读许多人文学科所需缴费，并给该校带来巨大压力。大学代表援引一项独立分析称，该分析显示，这些变化对社会经济地位较低的学生、地区居民、女性和原住民造成了不成比例的影响。

阿博特表示，员工担心可能失业，并担忧缺乏有关管理层决策的信息。社会工作和社会服务讲师蕾切尔·费纳尔德也对该大学的未来表示担忧。

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