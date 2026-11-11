YLE News：芬兰最贫困人群月收入将减少80欧元

芬兰总理彼得里·奥尔波政府任期内对社会保障体系和税收的调整，将使收入最低家庭的收入平均每名成年人每月减少约80欧元。芬兰健康与福利研究所THL得出了这一结论，YLE News报道。

最低十分位数人群收入下降

THL评估称，政府在2023至2027年实施的调整所产生的综合影响，将使处于收入分布最低十分位数的家庭收入减少8%。与此同时，低收入人群数量将增加约10.2万人，其中包括约2.2万名儿童。

研究人员使用了芬兰税务局详细的月度收入数据。THL指出，更新后的模型显示，立法调整对低收入家庭的影响小于此前的预期。此前涵盖2024至2025年调整的评估预计，低收入人群将增加11万人，其中包括2.7万名儿童。

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哪些群体受影响最大

THL将收入损失主要归因于2024至2025年住房补贴和失业福利的削减。该研究所评估认为，学生将因立法调整面临最大比例的收入下降。

研究数据显示，以金额计算，损失最大的将是从事兼职工作并申请或领取Kela失业福利的失业人员。Kela是芬兰社会保险机构。

与此同时，THL评估称，处于最高收入十分位数人群的净收入将增加约1%，即平均每名成年人每月约50欧元。这主要归因于减税，而减税大多涉及就业人员。THL称，预计将于明年生效的调整影响不大。

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