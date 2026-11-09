据《台北时报》报道，在佛罗里达州皮尔斯堡附近的“拯救黑猩猩”收容所，工作人员不得不使用无人机向一只名叫凯莱布的38岁黑猩猩运送食物。暴雨淹没了收容所区域，这只动物留在一片被水与其他区域隔开的开放地带。

运送食物和毯子的无人机

从11月1日至上周二，暴雨席卷佛罗里达州东南部和中部地区。运河决堤，淹没了收容所内部道路；通常工作人员每天用高尔夫球车经由这些道路运送约1.4吨黑猩猩饲料。

起初，工作人员使用了一辆高底盘车辆，但它发生故障。随后，他们启用了该组织此前为紧急情况购置的无人机。在凯莱布自行转移到更易进入的区域前，工作人员一直向他运送装有食物的袋子和毯子。

收容所发布了一段视频，画面显示这只黑猩猩从无人机投下的纸袋中取出一根香蕉。之后，凯莱布小心地走过了一根拉在被淹区域上方的绳子。

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动物均处于安全状态

用于照料黑猩猩的建筑位于高地，因此安然无恙。部分兽医和其他工作人员留宿在这片面积为61公顷的场地，以确保动物得到照料。

工作人员使用卡车、一名技术人员的私家车和拖拉机，为其余约200只黑猩猩运送食物、药品和其他必需品。设施管理主管马克·约汉南表示，动物们都按时获得了饲料、香蕉和橙子。

到周六，水位已显著下降，约20%的内部道路已经没有积水。该组织呼吁公众帮助修复受损的建筑和设备；一名捐助者同意对这类捐款进行等额配捐。

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