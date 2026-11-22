美国东海岸佛罗里达州持续暴雨导致住宅区大范围积水。在大西洋沿岸两天内降雨量超过30厘米后，该州部分地区进入紧急状态。多个家庭乘船离开被淹住宅，救援部门则帮助被困在住宅和汽车中的人员，UPI报道。

居民和动物疏散

在代托纳比奇，救援人员周六再次前往被淹街区，那里仍有人留在住宅和车辆中。警方在齐腰深的水中工作了近10小时。佛罗里达州鱼类和野生动物保护委员会的工作人员用气垫船将居民送往适合在被淹道路上行驶的车辆，并协助医护人员将患者从Midtown地区送往Halifax医院。

在可可市，当地居民梅利莎·蒂托告诉AccuWeather，夜间积水突然开始涌入她的房屋。到早晨，所有房间的水位都已达到她的腰部。在埃奇沃特，救援人员逐户查看，并疏散了带有幼儿和一名婴儿的家庭。其中一处住宅在救援到达时约有45厘米深的积水。

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志愿者还从可可市一座被淹的马术中心疏散了马、鸡、鸭和一头猪。布里瓦德县当局将流离失所的居民引导至可可市和墨尔本的临时安置中心，这些中心接收有特殊医疗需求的人员和宠物。由于排水系统负荷过重，居民被呼吁节约用水，并避免接触可能含有污水、化学物质和碎屑的洪水。

降雨量和预报

根据国家气象局周五公布的数据，自周二以来，可可比奇附近的降雨量达到24.26英寸，即约616毫米。泰特斯维尔以南记录到22.49英寸，梅里特岛则为22英寸。代托纳比奇机场降雨量为16.11英寸，奥兰治港附近为14.73英寸。

最强降雨正向佛罗里达州东北部和佐治亚州东南部移动，AccuWeather预测当地还将有10至20厘米降雨，部分地区为20至30厘米。气象学家警告称，河流水位偏高的情况可能会比暴雨本身持续更长时间。可可市附近的严重积水可能持续至12月，轻微积水则可能持续至1月。

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