佛罗里达州德尔雷比奇市政府宣布，取消原定于2027年举行的圣帕特里克节游行和一场骄傲活动。市政府称，这一决定是由于一项新的州法律限制了市政当局组织、资助或推广与多样性、公平和包容性（DEI）相关活动的能力。

据《卫报》报道，佛罗里达州州长罗恩·德桑蒂斯于4月签署了该法律，该法律将于1月1日生效。市政府声明指出，这些限制适用于在设计或实施时考虑族裔出身、性取向或性别认同的特定项目和活动。

德尔雷比奇市官员得出结论，他们在2027年没有合法权利组织、资助或推广这些活动。

寻找私人资金

德尔雷比奇市长汤姆·卡尼表示，在宣布取消活动后，他收到了许多愤怒居民的来信。他说，他正与市政府官员及数个组织共同寻找通过私人资金在2027年举办3月游行的方法。

更多最新消息请关注 UA.News Telegram 频道 Telegram.

卡尼称，圣帕特里克节游行是德尔雷比奇社区生活的重要组成部分。他承诺将定期向居民通报后续决定，但目前未提供举办该活动的可能机制细节。

社区反应与例外情况

取消游行和骄傲活动引发了当地居民和企业主的不满。对企业家而言，这些时段传统上是一年中最赚钱的周末之一，而圣帕特里克节游行通常会吸引数万名游客。

该法律的正式名称为Florida Senate Bill 1134。它不适用于在致力于族裔多样性的联邦节日举办的活动，包括马丁·路德·金纪念日、六月节和原住民日。佛罗里达州其他城市也在评估新限制的影响，但目前尚未有其他活动被取消的报道。

关注我们在