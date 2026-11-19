美国佛罗里达州大西洋沿岸自2026年11月17日开始的一场强风暴，在24小时内带来了超过1英尺、即30多厘米的降雨。积水淹没街道，并开始进入住宅。《独立报》对此进行了报道。

三周内第二次发生

此次暴雨发生在该地区部分区域经历另一场极端降雨后不到三周。气象预报员还警告，可能会有进一步降雨。在劳德代尔堡，居民看到积水在已经被水分浸透的庭院中上涨。

2023年4月，劳德代尔堡在24小时内降雨超过25英寸，约合64厘米。该报指出，即使是飓风，也很少能在如此短的时间内给同一地点带来如此大量的降雨。

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脆弱社区面临的风险

文章作者、俄亥俄州立大学社会工作副教授斯米塔·拉奥指出，更温暖的大气能够容纳更多水分，因此暴雨会变得更加强烈。她表示，随着2026年至2027年强厄尔尼诺现象的影响显现，风险尤其高。

低洼地区居民、低收入人群、老年人以及在保护住房或灾后迅速恢复方面能力有限的租户，最容易遭受突发洪水影响。一项2023年的研究涵盖了美国29,070个住房单元，结果显示，57%的受访者表示，他们没有在食物和饮用水储备、应急资金及交通方面为灾害做好准备。

拉奥列举的可能措施包括投资排水系统、防洪基础设施、强化电网以及提供可负担的安全住房。向居民告知风险，以及让脆弱社区参与制定应急响应计划，同样十分重要。

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