未来几天，佛罗里达州海岸附近计划故意沉没传奇跨大西洋客轮 SS United States。该船将成为一座人工礁石；按照计划，这将是世界上通过受控沉没建成的最大同类设施，RMF24报道。

沉没准备工作

佛罗里达州奥卡卢萨县以100万美元购买了这艘客轮。另外1300万美元被用于为沉没做准备并清除危险物质。SS United States被拖往阿拉巴马州莫比尔市的一家造船厂，并在那里完成了必要的工作。

如果行动按计划进行，船体将沉在距佛罗里达州海岸超过35公里处，位于彭萨科拉和德斯廷之间。这艘客轮的两座标志性烟囱将被移交给一座计划建设的、专门介绍该船历史的博物馆。

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创纪录的跨大西洋客轮

SS United States于1952年投入运营。在首航期间，它的航速达到约70公里/小时，并创下横渡大西洋的纪录。据该媒体称，这一纪录至今仍未被打破。在近二十年的服役期内，这艘客轮运载过四位美国总统、众多名人以及数万名乘客。

1969年，随着喷气式航空的发展，该船被撤出运营，之后在费城停泊了近30年。SS United States Conservancy组织主席苏珊·吉布斯称，这艘客轮是一个凝聚人们的美国象征。

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