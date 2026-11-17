周二，法国约有14.6万人参加了全国性抗议活动，抗议生活成本问题并支持提高工资。据France 24报道，该国法国内政部表示，2.8万名参与者聚集在巴黎。工会估计，抗议者总人数超过50万，其中首都有17.5万人。

参与人数较前一次行动下降

此次动员的规模小于11月5日上一次联合抗议日。当时，内政部统计全国共有57.5万人参加，其中巴黎有6.5万人。

高中生、大学生、公共部门工作人员以及部分私营企业员工参加了行动。这已是自9月以来第三次呼吁公共部门工作人员罢工。在工会与总理塞巴斯蒂安·勒科尔尼的谈判未能满足有关薪酬的要求后，他们被呼吁举行罢工。

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工会诉求与预算限制

政府在预算草案中连续第四年没有为公务员普遍加薪作出安排。工会认为这不可接受，并表示自2017年以来，公共部门工作人员的购买力已下降16%。

参与者还提出了学校、医院和其他公共服务状况的问题。巴黎一家医院的护士奥雷兰·托斯对法新社表示，抗议者担心教育、医疗保健和公共服务状况恶化。在里昂，数千人举着写有“劳动者不必再作牺牲”的横幅穿过城市。

当局表示，大多数示威活动和平举行。同时，出于对可能发生暴力事件的担忧，安全部队被部署，爆竹销售也被暂时禁止。在上个月的抗议活动期间，里昂发生了抢劫和建筑物纵火事件；当时全国有超过2000人被拘留。

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