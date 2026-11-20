在法国贝桑松，92岁的科莱特·沃罗诺夫在一场热浪期间因严重高热症去世。夜间，她的丈夫给女儿安妮-索菲打电话，称妻子摔倒并开始抽搐。赶到公寓的医护人员测得这名女子的体温为42.6°C。家人在《卫报》的报道中讲述了此事。

医疗救助

科莱特·沃罗诺夫被送往医院，医生使用冰浴来降低她的体温。安妮-索菲·沃罗诺夫表示，此后母亲的状况一度有所改善：她醒来并对家人微笑。与此同时，一名医生向家属解释，极高的体温已经损伤了她的心脏、肝脏、肺部和大脑。

这名女子在医院住到周三。她的亲人能够日夜陪伴在她身边，并在她去世前与她告别。

法国东部的高温

据女儿说，父母位于七楼的公寓没有空调。两侧的窗户都可以打开以形成穿堂风，但在科莱特感到不适的那个晚上，她打开了窗户，却没有打开百叶窗。安妮-索菲还说，她曾建议母亲多喝水并淋浴。

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女儿们住在附近：一人约10分钟可以赶到，另一人约15分钟可以赶到，而安妮-索菲本人约20分钟可以赶到。护工、物理治疗师和护士定期前来照看这对夫妇。周六，姐妹中的一人去看望父母并带去了风扇；据她说，当时他们感觉良好。

担任医生兼研究人员的安妮-索菲·沃罗诺夫说，她没有预料到事态会如此发展。母亲去世后，由于死亡人数众多，家人很难找到殡仪馆。科莱特·沃罗诺夫的骨灰安葬在阿尔代什省她的祖居村庄。

《卫报》援引一项针对854个欧洲城市的模型研究指出，至少5万人因2026年炎热的夏季而死亡。科学家指出，三分之二与高温有关的死亡是由化石燃料污染和自然破坏造成的额外变暖所致。

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