11月21日星期六，法国数万人参加了抗议活动，这是连续第六个周末举行示威。参与者要求改善公共服务，并对生活成本上升和不平等表示愤怒，Channel NewsAsia报道。

参与人数减少

组织者称，全国共有15万人参加。前一周，他们称有20万名抗议者，而在10月17日首次大规模活动中，参与人数为80万。法国内政部估计，周六的参与人数为8.25万人，而该部门在此前一个周六统计为10.6万人。

在巴黎，数千人聚集在共和国广场，随后向城市东部行进。工会、左翼政党、学生组织和“黄背心”运动的代表参加了此次活动。其中一个团体设置了象征性的墓碑，宣告包括社会保障和教育在内的公共服务“死亡”。

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学生诉求与冲突

抗议运动始于9月中旬，当时高中生举行示威，要求改善学习条件。随后，该运动发展为一场反对高物价、公共服务不足和警察暴力的全国性运动。学生工会Unef总书记马农·莫雷表示，不同国家的年轻人都面临社会保障不足，并被迫在住房、医疗服务和充足食物之间作出选择。

前一天，法国议会通过了一项法律，加强执法人员在使用武器时的保护。该文件受到左翼力量的批评。总体而言，抗议活动大多和平进行，但一些城市发生了冲突：参与者试图在禁区集会，焚烧汽车和垃圾箱，警方则使用了催泪瓦斯。根据法新社的统计，自抗议开始以来，至少31人因安全部队的行动遭受重伤；当局尚未公布官方统计数据。

示威活动还在里尔、马赛和里昂等地举行。工会和活动人士呼吁在未来几周继续抗议。

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