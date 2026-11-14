法国准备迎来第五个周六抗议日——Channel NewsAsia

法国计划于11月14日星期六举行连续第五天抗议活动。主要集会定于当地时间13:00在巴黎开始，全国其他城市也预计将举行数十场集会。参与者尤其反对通货膨胀，以及一项在警察使用武器时为其提供额外法律保护的法案，Channel NewsAsia报道。

参与者与诉求

一个多月来，该国因生活成本上涨而持续发生高中封锁和示威活动。抗议活动发生在定于明年举行的总统选举前夕。此前的活动大多和平，但也伴随着个别暴力事件以及关于警察暴力的指控。

在巴黎，“黄背心”运动原计划加入高中生、工会和其他活动人士的行列。一些示威者要求加强对儿童免受性暴力侵害的保护，另一些人则反对一项关于对使用武器的警察推定其自卫行为合法的法案。

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有争议的法案

议会下院已经批准该文件，接下来将由参议院审议。该倡议的支持者，包括极右翼政党“国民联盟”，认为这是必要的，以免警察被自动怀疑过度使用武力。与此同时，活动人士称，该法案将使追究执法人员责任变得更加困难。

上周，律师谴责了警方在此前抗议期间涉嫌实施的暴力行为。据他们称，这导致了严重伤害，包括手部、腿部和眼部受伤。官方数据显示，上周六约有14.6万人参加了法国各地的活动。最近几周规模最大的抗议发生在周四的罢工期间，当时超过50万人走上街头。工会还呼吁在周二举行新一轮罢工，并拒绝了政府将最低工资提高0.6%的承诺。

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