法国活动人士和医务人员组成的团体Lacrymos du sang表示，在数周内收到了抗议者和路人提供的逾1万份证词，称接触催泪瓦斯后月经周期发生变化。报告尤其提到疼痛加剧和出血量增多。据France 24报道。

该团体计划于11月17日公布调查结果。其成员、助产士约翰娜·沃阿汉吉-尼里纳表示，来信也来自未参加示威、但居住、购物或在施放催泪瓦斯地点附近散步的女性。她认为，这可能意味着压力并非此类投诉的唯一可能解释。

研究数据

Lacrymos du sang倡议以美国2020年Black Lives Matter抗议活动后在波特兰开展的一项研究为借鉴。在对2,200人进行的调查中，超过半数受访者报告称，在接触催泪瓦斯后出现痉挛、出血加重及其他健康问题。这是首项发表并经过同行评审、发现接触该气体与月经紊乱之间关联的科学研究。

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巴黎-萨克雷大学神经内分泌学研究人员索莱娜·鲁若·费尔南德斯·加西亚表示，包括法国警察使用的催泪瓦斯在内，大多数催泪瓦斯含有的CS化合物会在人体内分解为多种物质。她说，其中一种可能扰乱甲状腺功能。她还将严重经痛与CS化合物直接激活疼痛感受器联系起来。

抗议活动中使用催泪瓦斯

法国警方在一场因学校条件而开始、并在生活成本危机背景下加剧的抗议运动中广泛使用催泪瓦斯。仅10月17日，执法人员就发射了2.2万枚罐体。多场活动的目击者指责警方未作警告便使用催泪瓦斯，包括在狭窄街道、学校附近和巴黎地铁内。

2020年，联合国人权事务高级专员办事处曾警告，大剂量使用催泪瓦斯可能导致呼吸道和消化系统组织坏死、肺水肿和内出血。“不屈法国”党的一名议员呼吁政府暂停使用该气体，直至开展更多研究。该团体还收到有关流产的报告，人们将其与接触该气体联系起来，但研究人员目前尚未确定这种关联。

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