法国抗议活动中448人被拘留——Channel NewsAsia

法国在全国罢工和反对生活成本上涨的抗议活动期间，警方截至18:00报告称，已有448人被拘留，53名执法人员受伤。数十万人于11月5日星期四参加了示威活动，Channel NewsAsia报道。

参与者人数估计不一

工会CGT估计，全法国参加活动的人数为160万。法国内政部报告称有57.5万人参加，并修正了此前60万人的估计。该部门称，6万人在巴黎游行。

这些活动发生在由年轻人发起的数周抗议之后。工会呼吁全面提高工资并进行税制改革，同时抱怨警方对部分抗议活动施加的限制。

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大多数游行和平进行，但一些城市发生了抗议者与警方之间的冲突。在里昂，至少一辆汽车被纵火，执法人员使用了催泪瓦斯。

地标关闭与学校被封锁

巴黎的埃菲尔铁塔和凯旋门当天关闭。法国当局表示，3,700所高中中有81所被封锁。与此同时，一个学生协会称，由于这些活动，1,000所中等教育机构暂停上课。

教育部数据显示，约16%的教师参加了罢工。铁路员工、公立医院和邮政服务部门的工会也加入了抗议。抗议活动前夕，内政部长洛朗·努涅斯表示，计划在全国部署7万名警察和安全人员。

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