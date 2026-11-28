法国计划于周六举行反对性别暴力的全国性示威活动，预计将有数千人参加。正如France 24报道，女权组织、工会、学生以及“黄背心”运动参与者将参加这些活动。

法国总工会（CGT）总书记索菲·比内表示，组织者呼吁在全国各城市掀起一场“女权主义潮汐”，以引起人们对终结性别歧视和性暴力必要性的关注。

巴黎两场游行

巴黎将从14:00起举行两场独立游行。警察局预计参与者总数约为4万人。

#NousToutes团体计划从共和国广场游行至民族广场，谴责性别暴力、社会暴力和国家暴力。另一场由协会和工会联合组织Feminist Strike举办的活动，计划从先贤祠广场出发前往意大利广场，要求消除针对女性的暴力。“黄背心”运动参与者也呼吁举行示威，反对性别歧视和性暴力，并支持性别平等。

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要求通过法律

抗议者的主要诉求之一是通过一项反对性别歧视和性暴力的法案。该文件规定了在应对针对妇女和儿童暴力的各个阶段采取措施，从预防到损害赔偿。

法国国民议会于10月13日通过该文本，参议院将于1月审议。女性基金会代表弗洛里安·沃尔特表示，该文本必须在定于2027年2月28日举行的议会会议之前获得表决通过，并获得充足资金。该组织估计，其实施成本为每年40亿欧元。

根据周三发布的一份官方报告，法国去年发生了100多起杀害女性案件。2024年，27.2万名女性成为强奸受害者，130万人遭受性骚扰。

女权主义示威活动是在因生活成本而举行的连续第七个周六抗议，以及学生要求增加学校和大学资金的背景下进行的。据France 24称，这些活动的参与人数正在减少：在10月17日抗议活动的第一个周六，有数十万人走上街头，而上周则有数万人。

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