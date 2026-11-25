法国司法部长热拉尔·达尔马宁已下令对巴黎检察官克里斯蒂安·德·罗基尼进行内部调查。他希望查明，在警方抵达玛丽娜·勒庞领导的极右翼政党国民联盟总部时，这名检察官为何会在那里。

据Politico Europe报道，此次突击行动是在调查有关机密司法信息可能从内政部泄露给该党的指控框架内进行的。接受调查的官员于格·穆图已辞去中央-卢瓦尔河谷大区高级国家代表一职，并原定于周三正式离任。

在总部会面

突击行动期间，德·罗基尼正与让-保罗·加罗会面。加罗曾任法官，是国民联盟的欧洲议会议员。加罗向Franceinfo表示，他们讨论了打击非法毒品贩运的问题，并未谈及针对该党的调查。

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上周，德·罗基尼告诉法新社，他出现在总部与该案件无关。据他所说，他是来与一名担任该党代表的熟人喝咖啡的。对于有关已宣布调查的问询，这名检察官没有立即回应。

职业伦理问题

达尔马宁表示，有必要查明高级官员是否可能向国民联盟传递了信息。他表示，此类行为可能构成犯罪，也会违背司法官员独立性的要求。

部长还认为，德·罗基尼行为不当，因为他没有向上级报告自己在突击行动期间在场，并且未请假便在工作时间与熟人会面。内部调查将确定会面期间是否讨论了任何敏感信息。

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