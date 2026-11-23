在第二届全国性“Choose France”峰会上，法国将展示法国企业的273个工业项目，这些项目 предусматривают 149亿欧元的新投资。已宣布的一揽子计划总价值为425亿欧元，据Euronews报道。

巴黎商业人士聚会

11月23日举行的活动预计将在巴黎国际大学城迎来约250名来自CAC 40指数成分股公司、中小企业、中型市值企业和初创公司的高管。工业部长塞巴斯蒂安·马丁和经济部长罗兰·莱斯屈尔也将参加。

法国总统埃马纽埃尔·马克龙预计将以访问图卢兹的空中客车公司开启当天行程，并以在爱丽舍宫举行的晚宴结束。数名部长以及150多名大型和小型企业高管受邀参加，其中包括达能和Urgo。

能源、航空和医疗保健

“Choose France”峰会通常面向外国投资者，但其法国版本旨在展示本地企业的投资。在一年前举行的首届此类活动上，法国当局报告称，151个项目的投资额为304亿欧元。

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今年一揽子计划中约30%的项目获得国家支持，其中包括通过“France 2030”计划提供的支持。最大的项目涉及能源、航天产业和医疗保健领域；相当一部分项目将由法兰西岛、新阿基坦和诺曼底地区的中小企业实施。

两项计划合计达175亿欧元，占所有已宣布投资的40%以上。管理巴黎机场的ADP集团正在实施一项95亿欧元的基础设施计划。电网运营商RTE宣布了一项80亿欧元的计划。来自里昂的Elyse Energy还将展示一个价值16亿欧元的航空生物燃料工厂项目，该工厂位于大西洋比利牛斯省。

与此同时，根据法国国家统计与经济研究所Insee的数据，截至10月底，该国企业投资已连续第四个季度下降。议会正在审议的预算草案规定，2027年将提高企业的多项收费。

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