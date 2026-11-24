法国滨海塞纳省检察院已就可能不当使用勒阿弗尔城市共同体资金展开调查。该共同体由总统候选人爱德华·菲利普领导。调查人员正在核查是否可能使用当地社区资金支付其法律辩护费用。

法律服务费用

据阿纳多卢通讯社报道，援引BFMTV消息，司法机关收到有关可能不当使用公共资金的举报后启动了调查。此事涉及勒阿弗尔城市共同体为菲利普在另一起案件中聘请的一家律师事务所支付的费用。

该案件与提供便利和滥用职权的指控有关。据BFMTV报道，该律师事务所可能获得了近3万欧元，用于支付菲利普的辩护费用。举报人的律师表示，使用公共资金支付民选官员个人法律辩护费用是被严格禁止的。

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此前的程序

这项新调查与法国国家金融检察院于2026年5月启动的一项更广泛司法调查有关。该调查涉及2020年成立Le Havre Digital City数字中心，以及为管理该设施而设立的一个协会，该协会由勒阿弗尔的一名副市长担任主席。

此案最初的举报由勒阿弗尔城市共同体的一名前雇员提出。她称，菲利普帮助自己的一名副市长获得职位，以换取政治和机构支持。在该程序中，菲利普具有特殊地位证人的身份：在那个阶段，法官没有找到足以正式起诉的依据。

数周前，举报人在得知可能使用该城市共同体资金支付菲利普超过2.8万欧元法律费用后，另行提出了投诉。周一，她接受了调查人员的讯问。菲利普本人表示，新调查的启动并未令他担忧，并称这是与同一举报人有关案件的延续。

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